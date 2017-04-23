Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Genç Müzisyenler Ünlülerle Aynı Sahneyi Paylaştı

Türkiye'nin en köklü gençlik organizasyonu fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması ödül töreninde liseli genç müzisyenler, hayranı oldukları ünlülerle aynı sahneyi paylaştı. Açılışını Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray'ın yaptığı ödül töreninde Hande Yener verdiği konserle izleyenleri coşturdu.



Türkiye'nin en uzun süreli gençlik etkinliği olan ve 20 yıldır aralıksız sürdürülen "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" unvanına sahip fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması ödülleri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun önderliğinde End Productions tarafından gerçekleştirilen yarışmanın finalinde 34 okul mücadele etti. Altı kategoride dağıtılan ödüller arasında 3 ayrı okula müzik stüdyosu, toplam 100 bin TL'lik para ödülü ve Okan Üniversitesi eğitim bursu yer aldı.



Açılışı Türkan Şoray'ın yaptığı ödül töreninde liseli genç müzisyenler, hayranı oldukları ünlülerle aynı sahneyi paylaşma imkanı elde etti. Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Hayallerinizi gerçekleştirin, peşine düşün, asla vazgeçmeyin demek için buradayım. Müzik inanılmaz bir güç, inanılmaz mutluluk verici bir olay. Bütün gönülleri, kalpleri birleştiren, dünyanın en güzel kendini ifade etme şekli. Ben 50 yıl sonra hayalimi gerçekleştirdim, bir albüm yaptım. Siz benim kadar beklemeyin" dedi.



Seyyal Taner, Fuat Güner, Şebnem Ferah, Ogün Sanlısoy, Harun Tekin gibi duayen sanatçıların ödül verdiği gecede Edis, Baran Bayraktar ve "Yılın Genç Starı" ödülünü alan Güliz Ayla ile Amerika'nın kült sanatçısı pop efsanesi Martha Wash sahne aldı. Martha Wash, It's Raining Men şarkısıyla Bostancı Gösteri Merkezi'ni yıktı geçti. Martha Wash, "Türkiye'de beni bu kadar seven olduğunu bilmiyordum, tekrar geleceğim" dedi. Ödül töreninin ardından konser veren Hande Yener izleyenleri coşturdu.



Yarışın galibi Galatasaray Lisesi



Ünlüler geçidine dönüşen törende büyük ödülü kazanan grubu, Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 10 bin TL'lik büyük ödül İstanbul Galatasaray Lisesinin oldu. Kaan Terzioğlu konuşmasında, "Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve en çok dinlenen online müzik platformu fizy ile destek verdiğimiz Liseler Arası Müzik Yarışması'nda gençlerin heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Finalistlerin performanslarını gün boyunca fizy üzerinden yayınlayarak buradaki coşkuyu Türkiye ve dünyadaki tüm müzikseverlerle aktarmaya çalıştık. Türkiye'de ilk defa BİP üzerinden bilet satışı gerçekleştirdik. Bu kadarla yetinmiyoruz. Turkcell olarak gençlerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



Serhat Hacıpaşalıoğlu da, "Dünyanın en önemli gençlik organizasyonlarından biri olan fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'nın 20'nci yılını kutladığımız için çok mutluyum. Nice 20 yıllara" diye konuştu. - İSTANBUL