Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması Finali

Turkcell'in müzik platformu fizy'nin sponsorluğunda düzenlenen 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın finali, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en uzun süreli gençlik etkinliği olan ve 20 yıldır aralıksız sürdürülen "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" unvanına sahip fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın ödülleri Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahiplerini buldu.



Açıklamada End Productions tarafından gerçekleştirilen, 34 okulun mücadele ettiği yarışmanın finalinde, 6 kategoride dağıtılan ödüller arasında, 3 ayrı okula müzik stüdyosu, toplam 100 bin liralık para ödülü ve Okan Üniversitesi'nden eğitim bursunun yer aldığı bildirildi.



Yarışın galibi Galatasaray Lisesi



10 bin liralık büyük ödülü İstanbul Galatasaray Lisesi'nin aldığı bildirilen açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve en çok dinlenen online müzik platformu fizy ile destek verdiğimiz Liseler Arası Müzik Yarışması'nda gençlerin heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Finalistlerin performanslarını gün boyunca fizy üzerinden yayınlayarak buradaki coşkuyu Türkiye ve dünyadaki tüm müzikseverlerle aktarmaya çalıştık. Türkiye'de ilk defa BİP üzerinden bilet satışı gerçekleştirdik. Bu kadarla yetinmiyoruz. Turkcell olarak gençlerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu da "Dünyanın en önemli gençlik organizasyonlarından biri olan fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'nın 20'nci yılını kutladığımız için çok mutluyum. Nice 20 yıllara." ifadesini kullandı.



"50 yıl sonra bir albüm yaptım. Siz benim kadar beklemeyin"



Açıklamada ödül töreninin açılışını yaptığı belirtilen sinema sanatçısı Türkan Şoray ise şunları kaydetti:



"Hayallerinizi gerçekleştirin, peşine düşün, asla vazgeçmeyin demek için buradayım. Müzik inanılmaz bir güç, inanılmaz mutluluk verici bir olay. Bütün gönülleri kalpleri birleştiren, dünyanın en güzel kendini ifade etme şekli. Ben 50 yıl sonra hayalimi gerçekleştirdim, bir albüm yaptım. Siz benim kadar beklemeyin."



Seyyal Taner, Fuat Güner, Şebnem Ferah, Ogün Sanlısoy, Harun Tekin gibi sanatçıların ödül verdiği belirtilen açıklamada Edis, Baran Bayraktar ve '"Yılın Genç Starı'" ödülünü alan Güliz Ayla ile Amerika'nın kült sanatçısı pop efsanesi Martha Wash'ın da sahne aldığı bildirildi.