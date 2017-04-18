Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması

Turkcell'in müzik platformu fizy'nin sponsorluğunda düzenlenen 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın finali, 22 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan elemelerde 49 ilden 465 okulun katıldığı yarışmanın finalist okulları belli oldu.



Yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun başkanlığını yapacağı, toplam 6 kategoride ilk 3'e girenlere ödüllerin dağıtılacağı final jürisinde, ünlü konuklar ve gazeteciler yer alacak.



Finalde, yarışmanın aralıksız 20 yıldır yapımcılığını yürüten Hacıpaşalıoğlu, dünyaca ünlü bir sanatçıyı liselilerle buluşturacak. Amerika'nın pop, R&B ve dans müziğindeki kült sanatçılarından, "It's Raining Man" şarkısıyla hafızalara kazınan Martha Wash, jürinin onur konuğu olarak Türkiye'ye gelecek.



Elemeleri geçip finale kalma başarısı gösteren 31 okul ile fizy platformundan yapılan herkese açık oylamada en çok oyu alan 3 okulun öğrencileri finalde jürinin önüne çıkacak.



"Olmazsan Olmaz" şarkısıyla herkesin beğenisini kazanan yeni yıldızlardan Güliz Ayla, finalde, "Yılın Genç Yıldızı" ödülünü alacak.



Ödül töreninde pop müziğinin genç yıldızlarından Edis ise "Dudak" şarkısını liseliler için seslendirecek. 2010'da Liseler Arası Müzik Yarışması'nın en iyi erkek solisti olan Baran Bayraktar da sevilen şarkısıyla sahnede olacak.



Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak ödül töreninin ardından pop müziği sanatçısı Hande Yener konser verecek.