Fiziksel Engelli Çocuğa Tekerlekli Sandalye Yardımı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de bir dernek fiziksel engelli 12 yaşındaki çocuğa tekerlekli sandalye yardımında bulundu.



Bingöl Genç Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği (Genç- Der), 12 yaşındaki fiziksel engelli Şehabettin Ekelik'e tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Genç-Der üyesi Tekin Mahmutoğlu aileyi evinde ziyaret ederek sandalyeyi Ekelik'in kullanması için ailesine teslim etti. Tekerlekli sandalye sürprizi ile karşılaşan Ekelik'in yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. Hane halkıyla bir süre sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Mahmutoğlu, dernek olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. - BİNGÖL