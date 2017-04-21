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Fiyatı, İhtişamını Gölgeliyor

Lenovo, mükemmel bir iş dizüstü bilgisayarı yapma konusunda oldukça başarılı ve Thinkpad X1 Yoga da bir istisna değil. Ancak cihazın fiyatı, satın almanızda caydırıcı bir etken olabilir.

Fiyatı, İhtişamını Gölgeliyor

Lenovo, mükemmel bir iş dizüstü bilgisayarı yapma konusunda oldukça başarılı ve Thinkpad X1 Yoga da bir istisna değil. Ancak cihazın fiyatı, satın almanızda caydırıcı bir etken olabilir.

Kaynak: Dunya.com

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