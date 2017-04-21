Fiyatı, İhtişamını Gölgeliyor
Lenovo, mükemmel bir iş dizüstü bilgisayarı yapma konusunda oldukça başarılı ve Thinkpad X1 Yoga da bir istisna değil. Ancak cihazın fiyatı, satın almanızda caydırıcı bir etken olabilir.
Lenovo, mükemmel bir iş dizüstü bilgisayarı yapma konusunda oldukça başarılı ve Thinkpad X1 Yoga da bir istisna değil. Ancak cihazın fiyatı, satın almanızda caydırıcı bir etken olabilir.
Kaynak: Dunya.com
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