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Fiyat Artışları (3)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,58, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4,12, su sektöründe yüzde 3,72 artış gösterdi.

Fiyat Artışları (3)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,58, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4,12, su sektöründe yüzde 3,72 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,58, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,96 arttı.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,58, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4,12, su sektöründe yüzde 3,72 artış gerçekleşti.

Ocakta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 29,26 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 12 ile kok ve rafine petrol ürünleri ve yüzde 7,61 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 2,29 ile bir ay önceye göre endekslerin düştüğü tek alt sektör oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, ocakta aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla Ocak 2017'de Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı6,5816,51
İmalat3,8715,77
Elektrik, gaz4,12-9,02
Su temini3,728,81
(Sürecek)

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