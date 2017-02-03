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Fiyat Artışları (2)

Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ocakta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Fiyat Artışları (2)

Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ocakta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,22 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,76 artış gösterdi.


Ana harcama grupları itibarıyla ocakta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış kaydedildi.

Ocakta aylık bazda endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda düşüş gerçekleşti. Söz konusu grupta yüzde 6,99'luk gerileme oldu.


Yıllık değişimler


TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,61 ile ulaştırma, yüzde 12,74 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,13 ile sağlık, yüzde 9,43 ile eğitim izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 31'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 300'ünün ortalama fiyatlarında artış, 83'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.


Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler 6,377,77
Alkollü içecekler ve tütün 2,3622,90
Giyim ve ayakkabı -6,993,66
Konut1,826,54
Ev eşyası1,756,16
Sağlık 4,6612,13
Ulaştırma 3,2415,61
Haberleşme 0,113,24
Eğlence ve kültür 2,396,23
Eğitim 0,059,43
Lokanta ve oteller 1,048,58
Çeşitli mal ve hizmetler 4,2512,74

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, ocakta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,97 ile "Mevsimlik ürünler hariç" göstergesinde görüldü.


Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç1,979,66
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 0,667,54
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç0,577,74
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç1,268,49
(Sürecek)

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