Fitness Eğitmeni Kadının Paylaştığı 'Dürüst' Fotoğraf Fenomen Oldu

Fitness eğitmeni, 'Fit Body Guides' rehberinin yazarı Anna Victoria'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf hayranlarını şaşkınlık içinde bıraktı. Ünlü eğitmen Instagram hesabından antrenman sırasında ve sonrasında gıpta edilecek derecedeki fit bedeninin fotoğraflarını paylaşarak kendisine 1,2 milyon kişilik bir hayran kitlesi oluşturdu. Anna, dört gün önce bikinisi içinde alımlı vücut hatlarını sergilediği ayakta dikilen pozunu yayınlamasının ertesi günü yine bir fotoğraf paylaştı. Güzel eğitmen iki farklı pozunu aynı fotoğrafta sergileyerek Instagram ve gerçek hayatın arasındaki farkın kıyaslamasını yapmayı takipçilerine bıraktı.

YANYANA İKİ POZUNU MESAJ VERMEK İÇİN PAYLAŞMIŞ



Anna, fotoğraf karesini ikiye bölerek ayakta dikildiği ve koltukta oturduğu halini takipçilerinin takdirine sundu. Vücut eğitmeninin koltukta otururken göbeğinin gözle görülecek şekilde belirdiği dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafın açıklama kısmına: "Günün %1'lik kısmında göründüğüm halim, günün %99'luk kısmında göründüğüm halime karşı. İki fotoğrafı da eşit oranda seviyorum. İyi ya da kötü açılar, değerinizi değiştirmez. Fotoğrafların ikisini de seviyorum çünkü göbeğimizin sarkması, selülit, cilt çatlakları gibi şeylerin özür dilenmesi, utanılması ya da bunlardan kurtulmaya takıntı yapılması gereken şeyler olmadığına dair güçlü bir mesaj gönderiyor." ifadelerini satırlara döktü.

GÜZEL EĞİTMENİN 'DÜRÜST' POZU KISA SÜREDE FENOMEN OLDU

28 yaşındaki güzel eğitmen açıklamalarının devamında yaşlandıkça selülitlerinden ya da cilt kırışıklıklarından kurtulamayacağını belirtti. Anna'nın üç gün önce paylaştığı olay fotoğraf 326 binden fazla beğeni ve on binden fazla yorum aldı.



