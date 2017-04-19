Fitness Dostu Mutfak
Fit kalmaya özen gösterirken lezzetten de vazgeçmeyenler d.ream Akademi'de buluşuyor!
Fit kalmaya özen gösterirken lezzetten de vazgeçmeyenler d.ream Akademi'de buluşuyor!
d.ream Executive Şefi Ali Ronay eşliğinde hazırlanacak menü besin değeri ve kalori dengesiyle ön plana çıkıyor.
Filizlendirilmiş Bakliyatlı Süper Salata
Buharda Levrek Ananas Parfe
20.04.2017 19.00-22.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : d.ream Akademi
Mekan Adresi : Büyükhanlı Plaza, Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak. No: 8 Beşiktaş
Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Fitness Dostu Mutfak
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io