Fitness Dostu Mutfak

Fit kalmaya özen gösterirken lezzetten de vazgeçmeyenler d.ream Akademi'de buluşuyor!

Fitness Dostu Mutfak

Fit kalmaya özen gösterirken lezzetten de vazgeçmeyenler d.ream Akademi'de buluşuyor!

d.ream Executive Şefi Ali Ronay eşliğinde hazırlanacak menü besin değeri ve kalori dengesiyle ön plana çıkıyor.

Filizlendirilmiş Bakliyatlı Süper Salata

Buharda Levrek Ananas Parfe

20.04.2017 19.00-22.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : d.ream Akademi

Mekan Adresi : Büyükhanlı Plaza, Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak. No: 8 Beşiktaş

Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Fitness Dostu Mutfak

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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