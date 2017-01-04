ABD'li Bilim adamları Fitness Yüzüğü Geliştirdi

Merkezi ABD, San Francisco'da bulunan teknoloji şirketi Motiv, bir fitness bilekliğinin sahip olduğu birçok özelliği titanyum yüzüğe sığdırdı.

KALP ATIŞ HIZINI DA ÖLÇEBİLİYOR

Spor etkinliklerinde atılan adımı, harcanan kaloriyi ve mesafeyi ölçebilme özelliklerinin yanı sıra kullanıcının uyku saatlerini de kaydedebilen yüzük, içine yerleştirilen optik alıcı sayesinde kalp atış hızını da ölçebiliyor.

5 GÜN DAYANIYOR, SU GEÇİRMİYOR

Şarjı beş güne kadar dayanan yüzük, 50 metreye kadar su geçirmeyecek biçimde tasarlandı. ABD'de ön satışı yapılan ve fiyatı 199 dolar olarak belirlenen yüzüğün kırmızı altın ve barut rengi seçenekleri bulunuyor.