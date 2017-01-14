Fitch ve S&p'den Not Açıklamaları

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings, Polonya ve İrlanda'nın kredi notlarını korudu, İzlanda'nın görünümünü "pozitif"e çıkarttı. İzlanda'nın kredi notu da Standard & Poor's tarafından "A-" seviyesine yükseltildi.



Fitch Ratings açıklamasında, Polonya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.



Ülkenin güçlü makroekonomik ve parasal görünümüne dikkat çekilerek bankacılık sisteminin sağlıklı olduğu belirtilen açıklamada, Polonya'nın gayrisafi yurt içi hasılasındaki artışın 2016'da yüzde 2,7'den bu sene yüzde 3'e, gelecek yıl da yüzde 3,2'ye yükselmesinin beklendiği duyuruldu.



Polonya'nın orta vadede mali politikasında sıkılaştırmaya gidememesi durumunda ülke borcu üzerinde risk oluşabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, ekonomik büyüme oranlarının beklentilerin altında kalmasının daha yüksek kamu borcuna neden olabileceği kaydedildi.



İrlanda



Fitch Ratings, İrlanda'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A" seviyesinde korunduğu, görünümünün ise "durağan" olarak teyit edildiğini duyurdu.



İrlanda'yla ilgili açıklamada, ülkenin güçlü kurumsal yapısıyla varlıklı ve esnek ekonomisine işaret edilerek, ülke ekonomisinin 2017-2019 yıllarında ortalama yüzde 2,5'in üzerinde büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.



Açıklamada, İrlanda'nın kamu borcunun 2016'da son 9 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 0,9'a gerilemesinin beklendiği, bu oranın bu yıl ve gelecek sene daha da düşmesinin tahmin edildiği vurgulandı.



İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma (Brexit) kararı nedeniyle İrlanda'nın en büyük ekonomik ortağını kaybedeceği değerlendirmesi yapılan açıklamada, bunun İrlanda için ticaret alanında engeller oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.



İzlanda



Fitch Ratings, İzlanda'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB+" seviyesinde korunduğunu, görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiğini duyurdu.



İzlanda'yla ilgili açıklamada, ülkenin cari fazlasının ve sermaye girişinin dış finansmanını güçlendirdiğine değinildi.



Açıklamada, İzlanda ekonomisinin güçlü bir şekilde büyümeyi sürdüreceği öngörüsü ile bunun iç talep ve turizm gelirleriyle desteklendiği bilgisi paylaşıldı.



Ülkede yatırımın daha düşük hızda artmasının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, bu yıl enflasyondaki yükseliş ve ücretlerdeki düşük artışının tüketim üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısı yapıldı.



S&P, İzlanda'nın kredi notunu yükseltti



S&P'den yapılan açıklamada ise İzlanda'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB+"dan "A-" seviyesine yükseltildiği, görünümünün de "durağan" olduğu belirtildi.



Açıklamada, İzlanda'nın cari fazlasının 2017-2020 yıllarında sürmesinin beklendiğine dikkat çekilerek, ülke ekonomisinin güçlü büyüme dinamikleri ve turizmden sağlanan gelirlere işaret edildi.



İzlanda'nın kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılasına oranının 2014'te yüzde 57'den, 2016'da yüzde 42'ye gerilemesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bu oranın 2020'de de yüzde 34'e düşmesinin tahmin edildiği kaydedildi.



S&P, İzlanda ekonomisinin bu yıl yüzde 3, 2020'de ise yüzde 2,5 büyümesini bekliyor.