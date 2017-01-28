Fitch, Türkiye'nin Notunu "Bb+" Seviyesine Düşürdü (2)

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kamu borcunun benzer ülkelere göre daha az olduğunu bildirdi.



Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine düşüren, not görünümünü "durağan"da tutan Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin yavaşladığı ve bu nedenle bankaların olumsuz etkilendiği görüşü savunuldu.



Ekonomideki yavaş büyümenin varlıklar üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, yeniden finanse etme risklerinin arttığı, buna rağmen döviz likiditesinin kısa dönem fonlamalar için oldukça yeterli olduğu vurgulandı.



Özel sektöre verilen kredilerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2012 yılında yüzde 49'dan 2016 sonunda yüzde 68 seviyesine çıktığı duyurulan açıklamada, bunun "yüksek oranda hassasiyet oluşturduğu" ifade edildi.



Açıklamada, Türkiye'nin kamu borcunun benzer ülkelere kıyasla daha az olduğuna da vurgu yapıldı.



Türkiye'nin kamu açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2016 yılında yüzde 1,6 olduğunun tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2016 sonunda yüzde 27,8 çıkmasının beklendiği kaydedildi.



Açıklamada, Merkez Bankasının son haftalarda aldığı para politikası kararlarının bu yıl enflasyon hedefini yakalamak için yeterli olmadığı da öne sürüldü.



(Bitti)