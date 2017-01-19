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Fitch: Türkiye'deki Politik Riskler Ekonomik Performansı Etkiler
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Fitch: Türkiye'deki Politik Riskler Ekonomik Performansı Etkiler

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de politik risklerin, ekonomik performansı ve bankaların varlık kalitesini baskılayabileceğini belirtti.

Fitch: Türkiye'deki Politik Riskler Ekonomik Performansı Etkiler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye yönelik değerlendirmeler geldi.

Kuruluşun sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından paylaşılan iletilerde Türkiye'de mevduat seviyesinin istikrarlı olduğu, dış finansmana erişimin ise devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada politik risklerin ekonomik performansı ve bankaların varlık kalitesini baskılayabileceği, Türk bankalarının dış finansman bağımlılığının yüksek seviyede olduğu belirtildi.

NOT KARARI HAFTAYA

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 27 Ocak'ta gözden geçirmesi bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ile son bir ayda iki kez görüşüldüğünü söyledi.

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