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Fitch, Türk Bankalarını Uyardı
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Fitch, Türk Bankalarını Uyardı

Fitch, Türkiye'deki siyasi risklerin bankaların varlık kalitesini baltalayabileceğini bildirdi.

Fitch, Türk Bankalarını Uyardı

Fitch, Türkiye'deki siyasi risklerin bankaların varlık kalitesini baltalayabileceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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