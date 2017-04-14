Fitch'ten 'Referandum' Açıklaması
Fitch Ratings'in internet sitesinde yayınlanan videoda konuşan Gamble, 16 Nisan'da yapılacak referandumun Türk ekonomisine etkisi hakkında 4 senaryo olduğunu açıkladı.
Fitch Ratings'in internet sitesinde yayınlanan videoda konuşan Gamble, 16 Nisan'da yapılacak referandum un Türk ekonomisine etkisi hakkında 4 senaryo olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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