Fitch'ten Not Açıklamaları

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İspanya, Danimarka ve Hırvatistan'a ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.



Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, İspanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB+" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.



Ülkedeki kurumlarının gücü ve finansal sektörle ekonomideki toparlanmaya dikkat çekilen açıklamada, İspanya'da işsizlik seviyesiyle kamu borcunun hala yüksek olduğu ve siyasi belirsizliğin sürdüğü vurgulandı.



İspanya'nın bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılasına oranının geçen sene yüzde 4,6 olduğunun tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın bu yıl yüzde 3,1, gelecek sene de yüzde 2,2 olmasının öngörüldüğü belirtildi.



Açıklamada, İspanya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 büyüdüğünün hesaplandığı hatırlatılarak, ekonominin 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 1,9 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.



Danimarka



Fitch Ratings, Danimarka'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.



Danimarka ile ilgili açıklamada, ekonomideki çeşitliliğe, güçlü kurumlara ve sağlam dış finansmana işaret edilerek, hane halkının artan borçlanmasının makroekonomik görünüm üzerinde risk oluşturduğuna değinildi.



Açıklamada, devam eden kademeli mali düzenlemeler sayesinde Danimarka'nın yüksek kamu harcamalarını azaltmaya çalıştığı bilgisine de yer verildi.



Zayıf dış talep nedeniyle ülke ekonomisindeki büyümenin geçen yıl yüzde 1'e düştüğünün tahmin edildiğini kaydedilen açıklamada, artan tüketim ve yatırımlarla ekonominin bu yıl yüzde 1,5 büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi.



Hırvatistan



Fitch Ratings, Hırvatistan'ın kredi notunun "BB" seviyesinde korunduğunu, görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a yükseltildiğini açıkladı.



Hırvatistan'la ilgili açıklamada, ülke ekonomisinin yapısal özelliklerinin güçlü olduğu belirtilerek, ekonominin büyüme potansiyelinin zayıflığına ve kamu borcunun yüksek olduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada, hükümetin yapısal reformlara bağlı kaldığı vurgulandı. Artan ihracat ve turizm sektörüne yapılan yatırımların ekonomik büyümeye bu sene olumlu katkı yapmasının beklendiği kaydedildi.



Ekonominin geçen sene yüzde 2,8 büyüdüğünün tahmin edildiği açıklamada, ekonomik büyümenin 2017'de yüzde 2,5 ila yüzde 3 olmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.