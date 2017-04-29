Fitch'ten 4 Ülkenin Kredi Notu Hakkında Açıklama

Fitch Ratings, Hollanda, Ukrayna ve Letonya'nın kredi notlarını korudu.

Fitch'ten 4 Ülkenin Kredi Notu Hakkında Açıklama

Fitch Ratings, Hollanda, Ukrayna ve Letonya'nın kredi notlarını korudu. Japonya'nın görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çekti

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Fitch Ratings, Hollanda, Ukrayna, Japonya, Letonya, Durağan, Kredi, Fitch, Açıklama
sponsored ads