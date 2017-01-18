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Fitch: Sukukun Pazar Payı Büyüyecek
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Fitch: Sukukun Pazar Payı Büyüyecek
18 Ocak 2017 Çarşamba 14:32
Fitch Ratings, İslami tahvil-sukuk ihracının gelecek yıl artmasını bekliyor.
Fitch Ratings, İslami tahvil-sukuk ihracının gelecek yıl artmasını bekliyor.
Kaynak:
Dunya.com
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