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Fitch: Sukukun Pazar Payı Büyüyecek
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Fitch: Sukukun Pazar Payı Büyüyecek

Fitch Ratings, İslami tahvil-sukuk ihracının gelecek yıl artmasını bekliyor.

Fitch: Sukukun Pazar Payı Büyüyecek

Fitch Ratings, İslami tahvil-sukuk ihracının gelecek yıl artmasını bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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