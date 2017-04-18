Fitch Referandumu Değerlendirdi

Fitch 16 Nisan Pazar günü gerçekleşen referanduma ilişkin yaptığı değerlendirmede evet çıkacağını varsaydıklarını açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye'de 16 Nisan Pazar günü gerçekleşen referandumun sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaptı. Değerlendirmede, "Türkiye'nin notunu düşürdüğümüzde anayasa paketinin onaylanacağını varsaymıştık" ifadesi kullanıldı. Fitch geçen Ocak ayında, Türkiye'nin BBB- olan notunu, BB+ düzeyinin altına düşürerek görünümü ise durağan olarak belirlemişti.



Açıklamanın devamında, referandumun ülkedeki kredi notu profili açısından olumsuz olan siyasi değişimin bir parçası olduğununa yer verildi ve ancak kredi notu için olumlu olabilecek ekonomik reformları tekrar gündeme getirilmesinin altı çizildi. Ayrıca açıklamada, "Uygulanacak ekonomi politikalarının ağırlık noktaları ve bunların sürdürülebilir büyümeyi sağlamada ne kadar başarılı olacağına ilişkin veriler, kredi notu için değerlendirmemizin önemli bir parçası olacak" denildi.



(İHA)