Fitch Referandum Sonrası Türkiye'yle İlgili Değerlendirmede Bulundu

Uluslarası Kredi Derecelendirme Kuluşu Fitch, referandumda kabul edilen anayasa değişikliklerinin Türkiye'nin kredi notuna etkileri hakkında "Referandum Türkiye'de ekonomik reform için alan yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fitch Türkiye hakkında şu açıklamalara yer verdi:

"ANAYASA PAKETİNİN ONAYLANACAĞINI VARSAYMIŞTIK"

* Referandum Türkiye'de ekonomik reform için alan yaratıyor.

* Anayasa referandumu ülkedeki kredi notu profili açısından olumsuz olan siyasi değişimin bir parçası, ancak kredi notu için olumlu olabilecek ekonomik reformları tekrar gündeme getirebilir.

* Türkiye'nin notunu düşürdüğümüzde anayasa paketinin onaylanacağını varsaymıştık.

* Yeni cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin 2019 sonuna kadar yapılması zorunlu değil, bu ekonominin tekrar AKP'nin öncelikleri arasına girmesini sağlayabilir.

* Ekonomi politikalarında farklı seçeneklere ne ağırlık verileceği ve bunun sürdürülebilir büyümeyi sağlamada ne kadar başarılı olacağı değerlendirmemizin önemli bir parçası olacak.

* Borç/GSYH oranında bozulma veya dış finansmanda kırılganlıkların artması şeklinde yansıyacak kamu ve dış finansmanda olası zayıflama kredi notunun hassasiyetlerinden.

* Yapısal eksikleri giderecek ve dış kırılganlıkları azaltacak reformların uygulanması kredi notuna olumlu yansıyacak unsurlardan.