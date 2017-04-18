Fitch: Referandum Reformlar İçin Alan Açabilir
Fitch, Türkiye ile ilgili yayınladığı raporda; erken seçimin olmamasının hükümetin ekonomi ajandasına geri dönme imkanı sağlayabileceğini belirterek, bu durumun da reformların canlandırılmasını sağlayabileceğini bildirdi.
Fitch, Türkiye ile ilgili yayınladığı raporda; erken seçimin olmamasının hükümetin ekonomi ajandasına geri dönme imkanı sağlayabileceğini belirterek, bu durumun da reformların canlandırılmasını sağlayabileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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