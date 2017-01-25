Fitch: Küresel Kredi Notlarının Görünümü Geçen Yıla Göre Daha Zayıf

Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını 27 Ocak'ta açıklaması beklenen Fitch'in "Küresel Kredi Görünümü" raporu açıklandı. Fitch, küresel olarak kredi notları görünümünün geçen yıla göre daha zayıf bir görünüm sergilediği uyarısında bulundu.

KÜRESEL BÜYÜME 2.9 OLARAK BEKLENİYOR

Fitch raporunda, "ABD'de yatırımlarda toparlanma, gelişmiş piyasaların mali politikalarındaki genişleme, Brezilya ve Rusya'da resesyonların sona ermesiyle küresel büyümenin yüzde 2.9 olmasını öngörüyoruz" denildi.

Fitch geçen hafta resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'de politik risklerin ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabileceği" uyarısı yapmıştı.

"TÜRK BANKALARI YABANCI FONLAMAYA YÜKSEK DÜZEYDE BAĞIMLI"

Twitter üzerinden, "Türk bankaları yabancı fonlamaya yüksek düzeyde bağımlı. Politik riskler ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabilir" diye uyaran Fitch, şu değerlendirmeyi yaptı:

"BBB kredi notu ve negatif görünümle değerlendirilen Türkiye'de mevduatlar sabit, el koyulan şirketler nedeniyle maruz kalınan kredi riski minimal düzeyde, yurtdışından fonlamaya erişim korunuyor. Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya ülkelerindeki negatif görünümler bankalar üzerindeki aşağı yönlü risklere katkıda bulunuyor."

CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'NİN NOTU AÇIKLANACAK

Anket sonuçlarına göre, Fitch'in Cuma günü için planlanmış değerlendirmesinde Türkiye'nin notunun 'BBB-'den 'BB+'ya indireceği öngörülüyor.

Ankete katılan 7 analistten 4'ü Fitch'in Türkiye'nin 'Negatif' olan görünümün 'Durağan' olarak değiştirmesini, 3'ü ise görünümün 'Negatif' olarak korunmasını bekliyor.

Fitch bir sonraki değerlendirmesini ise 21 Temmuz tarihinde yapacak.