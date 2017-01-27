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Fitch Kararı Öncesi Dolar ve Euro'da Sert Hareketler
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Fitch Kararı Öncesi Dolar ve Euro'da Sert Hareketler

Fitch kararı öncesi dolar 3.91 lirayı, euro 4.16 lirayı aşarak tarihi rekor düzeylere yaklaştı.

Fitch Kararı Öncesi Dolar ve Euro'da Sert Hareketler

Piyasalar Fitch'in Türkiye değerlendirmesini açıklamasını beklerken hem dolar hem de euro güne rekor seviyesine çok yakın bir seviyede başladı. Dolar 3.91 lirayı, euro 4.16 lirayı aşarak tarihi rekor düzeylere yaklaştı.

Dolar ve Euro Fitch'in kritik Türkiye kararı öncesi tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Dün gün içinde 3.8704 seviyesine kadar yükselen dolar son işlem gününde 3.8877 seviyesinde başladı. Kur ilerleyen saatlerde en yüksek 3.9102 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 10.30 itibari ile 3.8960 seviyesinden işlem gördü.

EURO DA YÜKSELİYOR

Dün en yüksek 4.1555 seviyesini gören euro fiyatları bugün güne 4.1585'le başladı. Kur en yüksek 4.1687 seviyesini gördü. Euro/TL, saat 10.30 itibari ile 4.1549 seviyesinden işlem gördü.

REKORA ÇOK YAKIN

Euro tarihi rekorunu 12 Ocak tarihinde 4.1894 seviyesiyle, dolar ise tarihi rekorunu 11 Ocak tarihinde 3.9415 seviyesiyle kırmıştı.

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