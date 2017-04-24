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Fitch, İtalya'nın Kredi Notunu Düşürdü
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Fitch, İtalya'nın Kredi Notunu Düşürdü

Fitch İtalya'nın kredi notunu zayıf büyüme ve siyasi risk nedeniyle bir kademe indirdi.

Fitch, İtalya'nın Kredi Notunu Düşürdü

Fitch İtalya'nın kredi notunu zayıf büyüme ve siyasi risk nedeniyle bir kademe indirdi.

Kaynak: Dunya.com

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