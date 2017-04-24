Fitch, İtalya'nın Kredi Notunu Düşürdü
Fitch İtalya'nın kredi notunu zayıf büyüme ve siyasi risk nedeniyle bir kademe indirdi.
Fitch İtalya'nın kredi notunu zayıf büyüme ve siyasi risk nedeniyle bir kademe indirdi.
Kaynak: Dunya.com
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