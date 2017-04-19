Fitch, Emlak Konut'un Notunu Açıkladı
Fitch, Emlak Konut'un yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BB+, görünümünü ise 'durağan' olarak açıklandı.
Fitch, Emlak Konut'un yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BB+, görünümünü ise 'durağan' olarak açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncuyu kaybettik
-
YSK Başkanı'ndan itirazlarla ilgili açıklama!
-
Düşen helikopterde şehit olan hakimle ilgili acı detay: İlk göreviydi
-
Akşener'in yeni partisiyle ilgili bomba iddia!
-
Diyanet müfettişleri Kur'an kursundaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı
-
Komşular korkunç manzarayı görünce çığlık çığlığa kaldı