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Fitch, Emlak Konut'un Notunu Açıkladı
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Fitch, Emlak Konut'un Notunu Açıkladı

Fitch, Emlak Konut'un yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BB+, görünümünü ise 'durağan' olarak açıklandı.

Fitch, Emlak Konut'un Notunu Açıkladı

Fitch, Emlak Konut'un yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BB+, görünümünü ise 'durağan' olarak açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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