Klasik müzik dünyasının büyük bestecilerinden olan Bay Remor'un ilginç hikayeleri 'Fısıltı Odası'nda hayat buluyor.



Yazan-Yöneten: Mehmet Selin Sağdıç



Beden Dramaturjisi: Pınar Alev



Yön. Yrd: Canan Yıldız



Müzik: Hüseyin Çebişçi



Sahne Tasarımı: Gizem Dila Kars



Kostüm: Esin Aslan



Işık Tasarım: Uğur Aksu



1 Perde 35 dk. Yaş: 6+



Bay Remor, çok çalışmaktan ve nota yazmaktan dolayı bir gün hafızasını kaybeder. Çoğu şeyi hatırlayamadığı için de Fısıltı Odası'ndan gitmek ister. Öğrencisi olan küçük hanım Simor, bu duruma çok üzülür. Bay Remor'a müziğin dilini yeniden hatırlatarak besteler yapması için yardımcı olur ve Fısıltı Odası'ndan gitmemesi için çözümler arar.



Oyunun temel özelliği, pantomim sanatının da içinde barındırdığı bir dille oynanmasıdır.