Fısıltı Odası, tüm meraklılarını bekliyor.
Klasik müzik dünyasının büyük bestecilerinden olan Bay Remor'un ilginç hikayeleri "Fısıltı Odası"nda hayat buluyor. Bay Remor, çok çalışmaktan ve nota yazmaktan dolayı bir gün hafızasını kaybeder. Çoğu şeyi hatırlayamadığı için de Fısıltı Odası'ndan gitmek ister. Öğrencisi olan küçük hanım Simor, bu duruma çok üzülür. Bay Remor'a müziğin dilini yeniden hatırlatarak besteler yapması için yardımcı olur ve Fısıltı Odası'ndan gitmemesi için çözümler arar.
Oyunun temel özelliği, pantomim sanatının da içinde barındırdığı bir dille oynanmasıdır.
Mimbaz Tiyatro
Yazan-Yöneten: Mehmet Selin Sağdıç
Beden Dramaturjisi: Pınar Alev
Yönetmen Yardımcısı: Canan Yıldız
Müzik: Hüseyin Çebişçi
Sahne Tasarımı: Gizem Dila Kars
Kostüm: Esin Aslan
Işık Tasarımı: Uğur Aksu
Yaş Grubu: +6
Kaç Bölüm: 1 Bölüm / 35 Dakika
Fısıltı Odası
Fısıltı Odası, tüm meraklılarını bekliyor.
Fısıltı Odası, tüm meraklılarını bekliyor.