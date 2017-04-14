Fişek ve Kuru Sıkı Mermi Satışları Ruhsata Bağlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan av bayilerinde ruhsatla fişek ve kuru sıkı mermi satışları başladı.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan av bayilerinde ruhsatla fişek ve kuru sıkı mermi satışları başladı. T.C. İçişleri Bakanlığından gelen talimatla fişek ve kuru sıkı mermi alımları ruhsata bağlı olacak. Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü Lapseki Belgelendirme Bürosu görevlisi polis memuru Hüseyin Kaplan yaptığı açıklamada, "Av bayilerinden kuru sıkı mermi ve tüfek fişekleri satışı ruhsata bağlandı. Vatandaşların bayilerden fişek alırken av tüfeği ruhsatnamesi ile müracaat etmesi gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız da kuru sıkı tabanca alabilmesi için sabıka kaydı olmaması ve kuru sıkı mermi alabilmesi kuru sıkı bildirim belgesi bulundurma zorunluluğu var. Av bayilerinde aylık olarak fişek alım-satımı düzenli olarak kaydedilerek takip edilecek. Bundan sonraki süreçte ruhsatsız alım-satım yapılamayacak" diye konuştu.



Av bayileri uygulamanın fiyat artışlarına neden olacağını savundu. KDV oranlarının her fişeğe yansıyacağını ifade eden bayiler tüketici açısından fiyatların yükseleceğini iddia ettiler. - ÇANAKKALE