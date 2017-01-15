Fişek Fabrikasında Patlama: 3 Yaralı

Çankırı'da bulunan bir fişey fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralandı.



Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bulunan bir fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor. - ÇANKIRI