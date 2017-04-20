Fischer: Piyasaların Tepkisi İyi Huyluydu
Fed Başkan Yardımcısı Fischer, "Finansal piyasaların FOMC'nin Aralık 2016 ve Mart 2017 toplantılarında yaptığı toplam 50 baz puanlık artışa verilen tepki iyi huyluydu" dedi.
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