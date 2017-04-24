Fischer: İki Artırım Daha Bekliyorum
Fischer, Fed'in enflasyonda düşüş gibi son dönemde gelen bazı zayıf ekonomik verilere rağmen bu yıl 2 faiz artırımı daha yapma yolunda ilerlediğini söyledi.
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