Fırtınayt (Büyük Ev Ablukada)

Her performansında dinleyicileri şaşırtan Büyük Ev Ablukada, 22 Aralık'ta ilk defa Fırtınayt ile Kite Eskişehir'e geliyor.



Farklı "şekilleriyle" verdiği konserleri, dillere dolanan şarkıları ve kendine has üslubuyla kısa sürede bir müzik grubundan çok daha fazlası haline gelen ve sonrasında birçok genç gruba ilham olan Büyük Ev Ablukada, yeni şekli Fırtınayt ile ilk kez dinleyicilerinin huzuruna çıkarmaya hazırlanıyor.



Grubun elektronik dünyaya adım attığı bu formatın, yılın başında "Olmadı Kaçarız" etiketiyle yayınlanan ilk teklisi "Hayaletler" büyük beğeni toplamıştı.



Dinleyicilerine işitsel hazzın yanı sıra görsel bir haz vermeyi de amaçlayan Büyük Ev Ablukada özel sahne prodüksiyonu ile 22 Aralık'ta Kite Eskişehir'de olacak.