Fırtınaya karşı şemsiyeli mücadele



BURSA - Bursa'da şiddetli fırtına ile birlikte aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar, fırtınanın bastırmasıyla birlikte zor anlar yaşadı.

Bursa akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve ardından bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde şiddetli yağmura çarşı pazar alışverişi yaptıkları sırada yakalanan vatandaşlar saklanacak delik aradı. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar birden bastıran fırtınadan kaçmak için kapalı alanlara sığındı. Şemsiyesi olanlarsa etkili fırtına karşısında şemsiyelerin uçmaması için büyük çaba gösterdi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmura fırtınada eklenince şemsiye ile yolda yürümek bir anda işkence haline dönüştü. Özellikle bayanların rüzgardan ters dönen şemsiyeleri düzeltebilmek için verdikleri mücadele kameralara yansıdı. 1,5 saat süren şiddetli yağmurun ardından açan güneşle birlikte ortaya çıkan Gökkuşağı ilgiyle izlendi.