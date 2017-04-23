Fırtınada devrilen ağacın altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Genç kız gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı



MERSİN - Mersin'de saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınada üzerine ağaç devrilen genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde bu yana etkisini gösteren fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak (28), fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meryem Toprak gelinliği örtülen tabuyla son yolculuğuna uğurlanırken genç kızın yakınlarının feryadı yürek parçaladı.