Fırtına'yı Gençler Durdurdu

Bordo Maviler, konuk ettiği Başkent temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı.



Trabzonspor, Gençlerbirliği duvarını aşamadı. Maç boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Bordo Maviler, 0-0'a razı oldu.



Oyunu maç boyunca rakip yarı sahaya yıkan Trabzonspor, Olcay ve Rodallgea'yla net fırsatlardan yararlanamadı. Gençlerbirliği ise daha çok kontra atak futbolunu tercih etti. Konuk ekip, kaleyi bulan ilk şutunu 67. dakikada çekti. Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, 86. dakikada 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.



Bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 48'e, Gençlerbirliği ise 40'a çıkardı. Galip gelmesi durumunda 49 puanlı 4. Galatasaray'ı geçme şansı olan Trabzonspor, bu beraberlikle istediğini alamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Olcay Şahan'ın pasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinden N'Doye'un sert şutunda, kaleci Hopf topu üstten kornere çeldi.



9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.



11. dakikada Khalili'nin soldan kullandığı korner atışında, arka direkte yalnız kalan Luccas Claro'nun yakın mesafeden yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



21. dakikada Onur Recep Kıvrak'ın uzun pasında savunmanın arkasında sol çaprazında topla buluşarak kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Olcay Şahan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



24. dakikada Onazi'nin uzun pasında, sağ çaprazda kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



33. dakikada Okay Yokuşlu'nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.



42. dakikada sakatlanan Okay Yokuşlu'nun yerine Castillo oyuna dahil oldu.



45+2. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı korner atışında, iyi yükselen Rodallega'nın sert kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.



2. YARIDAN DAKİKALAR



47. dakikada Rodallega, N'Doye'in ara pasında bir anda cezasahası sağ içinde topla buluştu. Kaleci Hopf'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Gençlerbirliği file bekçisi son anda topu çıkarda ve mutlak golü önledi.



52. dakikada Olcay, topla soldan cezasahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ıskalarken, Rodallega'nın önüne düşen topa bu oyun cunun vuruşunda top defansa çarpıp kornere gitti.



72. dakikada Gençlerbirliği yarı sahasının ortalarına atılan topa Rodallega ile birlikte Gençlerbirlğii kalecisi Hopf hareketlendi. Hopf, bordo mavili oyuncuyu düşürürken ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı, Gençlerbirliği file bekçisi sarı kartla cezalandırıldı.



75. dakikada Castillo'nun pasıyla cezasahası içinde topla buluşan Olcay Şahan, penaltı noktası yakınından vuruşunu yaptı. Kaleci Hopf, topu kontrol etti ve golü önledi.



79. dakikada sol kanattan serbest vuruşu Yusuf Yazıcı kullandı. Altıpas sağ ön çizgisi üzerine gelen topa Hugo Rodallega kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.



88. dakikada Gençlerbirliği cezasahası içinde topla buluşan Rodallega, penaltı noktasının hemen gerisinde vuruşunu yaptı. Top sol direğin yanından auta gitti.



90+5'te Gençlerbirliği cezasahası içinde oluşan karambolde son olarak Olcay Şahan, sağ çaprazda topu bir anda önünde buldu. Vuruşunu yaptı. Top boş kale yerine direğin yanından auta gitti.