Fırtına Transferi Hızlandırdı

Tecrübeli teknik adamın sahada gösterdikleri mücadele nedeniyle mutlu olduğunu belirttiği futbolcularını yenilgi nedeniyle üzülmemeleri için teselli ettiği öğrenildi. Yanal futbolcularına önce salı gününe kadar verdiği izni de bir gün uzattı. Bordo mavililer Antalyaspor maçının hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak.



Bu arada Beşiktaş maçının bitişinin ardından hakemle yaşadığı tartışmada sarı kart gördüğü için 4'ncü sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düşen Onur'a kulüpten ceza yaptırımı uygulanacağı öğrenildi. Onur'a gereksiz kart görmesi nedeniyle para cezası verilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.



Bordo mavililer yeni sezonun alternatifli kadrosunu yaratmak için ise çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor yönetimi, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Tunay Torun için temaslarda bulunuyor.



Yönetimin Kasımpaşa ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Tunay'ın sezon sonunda alınması için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.



Kasımpaşa formasıyla bu sezon 25 maçta 1891 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Tunay, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



Bordo mavili yönetimin Tunay'ın yanı sıra kendini kanıtlamış bir yıldız oyuncuyu da kadroya katmayı planladığı ifade edildi.