Fırtına, Sivas'ta Büyük Hasara Neden Oldu (2)

VALİ'DEN 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI



Sivas Valisi Davut Gül, fırtınanın etkisini sürdüğünü belirterek, kentte yaşanları mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Vali Gül yaptığı açıklamada cuma günü meteorolojiden haber geldiğini aktararak, "Bunu basın yolu ile vatandaşlarımız ile de paylaşmıştık" dedi. İlçelerde de lodosun etkisi ile ciddi maddi hasarların meydana geldiğini belirten Vali Davut Gül, şöyle konuştu:



"Şu anda hem il merkezinde hem de Yıldızeli ilçesi ve özellikle de Şarkışla ilçesinde çatıların uçtuğunu görüyoruz. Kamu binalarının çatıları uçtu. Bunun yanında apartmanların çatısı uçtu. AFAD ekipleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruşları ne kadar zarar olduğunu tespit ediyor. Sevindirici tarafı şu ana kadar herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmaması. Dolayısı ile de vatandaşlarımızdan da ricamız, rüzgar kesilene kadar olabildiğince zor durumlarda kalmadıkları sürece sokağa çıkmamaları. Çünkü çatıların her an uçma tehlikesi var."