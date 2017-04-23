Fırtına Kurbanı Genç Kız Gelinliğiyle Uğurlandı

Mersin'de hızı zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaşan fırtınada üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde bu yana etkisini gösteren fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak (28), fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.



Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Meryem Toprak'ın üzerine gelinliği örtülen cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenazede genç kızın yakınları feryat etti. - MERSİN