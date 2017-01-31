Fırtına Etkili Oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.



İlçede sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına, denizde de etkili oldu.



Fırtına nedeniyle oluşan dalgalardan sahildeki bazı işletmelere ait masa ve sandalyeler su altında kaldı, parklarda hasar oluşturdu.



İş yeri sahiplerinin su altında kalan sandalye ve masalarını kurtarmaya çalışırken, bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla dalgaları görüntülediği görüldü.



İskenderun Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarının hızının saatte 75 kilometreye ulaştığını bildirdi.