Fırtına Erzincan'da Çatıları Uçurdu

Erzincan’da etkili olan fırtına apartmanların çatılarını uçurdu.

Fırtına Erzincan'da Çatıları Uçurdu

Erzincan'da etkili olan fırtına apartmanların çatılarını uçurdu. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan ve hızı saatte 80-100 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar Erzincan'da apartmanların çatılarını uçurdu. Erzincan merkeze bağlı Kavakyolu Beldesinde bulunan TOKİ konutlarında çok sayıda apartmanın çatısı uçarak yere savruldu. O anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Bazı araçların zarar gördüğü olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması tek teselli oldu. - ERZİNCAN

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