Fırtına Erzincan'da Çatıları Uçurdu

Erzincan'da etkili olan fırtına apartmanların çatılarını uçurdu. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan ve hızı saatte 80-100 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar Erzincan'da apartmanların çatılarını uçurdu. Erzincan merkeze bağlı Kavakyolu Beldesinde bulunan TOKİ konutlarında çok sayıda apartmanın çatısı uçarak yere savruldu. O anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Bazı araçların zarar gördüğü olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması tek teselli oldu. - ERZİNCAN