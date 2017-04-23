Fırtına'da Hedef Bonfim

Trabzonspor aradığı 10 numarayı Ukrayna'da buldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bizzat alınmasını istediği Marlos Romero Bonfim için 6 milyon Euro'luk teklif yapılacağı kaydedildi. Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planları içerisinde olan Karadeniz ekibi, 10 numara transferini Ukrayna'dan yapmak istiyor. Shakhtar Donetsk'in 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Marlos Romero Bonfim için girişimlere başlayacak olan bordo-mavililerin, piyasa değeri 10 Milyon Euro olan bu isim için 6 Milyon Euro civarında bir teklif yapacağı kaydedildi. İlkhaber gazetesindeki habere göre; Trabzonspor'un teknik patronu Ersun Yanal'ın da alınmasını istediği oyuncu için, "Orta sahanın her yerinde oynayabiliyor. Sol açık, sağ açık ve 10 numara pozisyonunda bizi taşıyacak bir oyuncu" raporunu verdiği belirtildi. Bu sezon Shakhtar Donetsk forması ile toplamda 37 maça çıkan Brezilya oyuncu 6 gol atıp 4 de asist yaptı.



3 sezondur Shakhtar Donetsk'te forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bonfim 121 maçta 23 gol attı.



(Sabah)