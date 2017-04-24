Fırtına Çatıyı Böyle Uçurdu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dün etkili olan şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçururken, asırlık ağaçları da yerinden söktü. Fırtınada bir binanın çatısının uçma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. İlçede şiddetli rüzgarın etkisiyle birlikte yerinden sökülen çatı İnönü Caddesi'ndeki araçların üzerine devrildi. O anlar cep telefonu ile fırtınada görüntü almaya çalışan bir bayanın cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddetli rüzgarla birlikte çatıdaki bacaların tuğlaları da caddelere düştü. Cadde üzerindeki araçların üzerine düşen tuğla parçaları araçlarda maddi hasara neden oldu. Yaşanan olayda cadde üzerinden insanların olmaması olası bir can kaybını önledi.