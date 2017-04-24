Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve direkleri devirdi



ARDAHAN - Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu, çok sayıda ağaç ve direğin devrilmesine neden oldu.

Fırtına haline dönüşen rüzgar ilçe ve köylerde bazı evlerin çatılarını uçururken elektrik direklerini de devirerek tehlikeli anlar yaşattı. Özellikle Arılı köyünde yıkılan elektrik direkleri tehlike oluşturdu.

Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle bazı köyler yıkılan direkler nedeniyle elektriksiz kalırken, çok sayıda ağaç devrildi.