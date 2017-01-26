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Fırtına Balık Fiyatlarını Vurdu
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Fırtına Balık Fiyatlarını Vurdu

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle balık fiyatları yükseldi.

Fırtına Balık Fiyatlarını Vurdu

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle balık fiyatları yükseldi.

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle balık fiyatlarında büyük artışlar olduğunu belirtti.

Bugünlerde denizde yine kar ve fırtınanın etkili olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Ocak ayında hem kar hem fırtına balıkçılarımızı olumsuz etkiledi. 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar avlanamayınca balık fiyatları yükseldi. Balık halimize balık az geliyor. Balıkesir Büyükşehir Su Ürünleri Bandırma Balık Hali'nde balık fiyatları rekor düzeye ulaştı. Hamsinin kasası 265, çinekopun 500, tekirin 400, sardalyenin ise 70 lira. Vatandaşlar 3 gün önce kilosunu 10 liraya aldığı hamsi ve istavriti 20-25 arası, 15 liradan aldığı çinekopu ise bugün 30 liradan alıyor."

Işık, şu anda üç günlük hava muhalefetinin söz konusu olduğunu belirterek, özellikle küçük balıkçı teknelerinin, Bandırma ile Erdek'e bağlı Karşıyaka, Çakıl, Kestanelik mahallelerindeki barınaklara demirlediklerini belirtti.

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