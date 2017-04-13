Fırtına Artık Sert Esiyor

Şenol Güneş Spor Kompleksindeki yeni statla hem Trabzonspor hem de Kolombiyalı yıldızı Fabian Castillo'nun gol sayısında patlama yaşanıyor.



Bordo-mavililer, ligde 27 hafta sonunda 31 gol kaydederek, maç başına 1,15 gibi düşük bir ortalamada kaldı ancak yeni stadında 5 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 gol ortalaması yakaladı.



Trabzonspor, yeni stadında en farklı skorlu galibiyeti, oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yenerek elde etti. Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor'un, yeni stadında tek gol atamadığı karşılaşma 0-0'lık Aytemiz Alanyaspor maçıydı.



Ligin ilk yarısında performansıyla eleştirilen Castillo için de yeni stat patlama yeri oldu. İlk yarıda hiç gol atma başarısı gösteremeyen ve eleştirilen Castillo, Gaziantepspor ile oynanan açılış maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Son oynanan Beşiktaş maçında da bir gol atan Kolombiyalı oyuncu, 3 kezle, Trabzonspor'da yeni statta en çok gol atan isim oldu.



Gaziantepspor maçında takımının yeni statta tarihe geçen ilk golünü atan Castillo'nun forması Trabzonspor Müzesi'ne konuldu. Castillo, 21 lig ve 6 kupa karşılaşmasında 1841 dakika görev alarak bordo mavili takımda forma giyen Kolombiyalı oyuncular arasında en çok süre alan isim olmayı da başardı. Trabzonspor'da en uzun süre forma giyen Kolombiyalı, 2009-2010'da transfer edilen ve lig, kupa ile Avrupa olmak üzere 24 maçta 1322 dakika forma giyen Teofilo Gutierrez'di. beinsports.com