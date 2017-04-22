Fırtına Antalya'da Esti!

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf 3-0'lık skorla bordo-mavililer oldu. Bu galibiyetle puanını 47 yapan Trabzonspor, ligde 5. sıradaki yerini korurken, haftayı 43 puanla kapatan Antalyaspor ise 6. sırada bulunuyor.



MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada El Kabir'ın yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.



27. dakikada Okay'ın altı pas üzerine ortasında N'doye'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



31. dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodallega'nın yerden plase vuruşunu kaleci Ferhat güçlükle çıkardı.



33. dakikada Olcay'ın penaltı noktası sağ tarafına pasında topla buluşan Pereira'nın kaleye giden şutunu Salih çıkardı.



52. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın sert şutu kaleci Ferhat'ın sağından ağlara gitti. 0-1



55. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan N'doye topu içeri çevirdi. Uğur, altı pasta önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-2



65. dakikada Yusuf Yazıcı'nın orta saha sol çaprazından defansın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın aşırtma vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-3



73. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eto'o'nun serbest vuruşunda kaleci Esteban topu kornere tokatladı.



81. dakikada Castillo orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar çalımlarla girdi, vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



KÜNYE



Stat: Antalya



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx



Antalyaspor: Ferhat x, Celutska x, Salih xx, Diego x, Sakıb x, Sandro x, Mbilla x (Serdar dk. 66 x), Danilo x (Yekta dk. 55 x), Charles x (Motta dk. 72 x), El Kabir x, Eto'o x



Yedekler: Fornezzi, Yusuf Çelik, Drole, Zeki Yıldırım



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Trabzonspor: Estaban xx, Pereira xx, Durıca xx, Uğur xxx, Mass xx, Okay xxx, Onazi xx, Olcay xxx (Bero dk. 80 x), Yusuf Yazıcı xxx (Aytaç dk. 87 ?), N'doye xx, Rodallega xxx (Castillo dk. 77 x)



Yedekler: Uğurcan, Zeki Yavru, Medjanı, Bero, Mustafa Akbaş, Aytaç



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Goller: Rodallega (dk. 52 ve 65), Uğur (dk. 55) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Mbılla,Celutska,Eto'o,Motta,Serdar (Antalyaspor), Estaban,N'doye(Trabzonspor)



(İsa Akar-Cafer Eser / İHA)