Fırtına 120 Metrekarelik Çatıyı Uçurdu

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına, otobüs terminalinin çatısını uçurdu.



Edremit'te, hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle otobüs terminalinin 120 metrekarelik çatısı, Edremit Sanayi Sitesi'ne doğru savruldu. Park halindeki bir otobüse ve ağaçlara takılan çatı, sanayideki bir işyerinin üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Otobüs seferleri bir süre aksadı. Çatının uçtuğu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, patlama olduğunu sandığını söyledi.



Aynı bölgede okul servislerinin de kalktığı ifade edilirken, olayın yarım saat sonra olması halinde öğrencilerin zarar görebileceği belirtildi. Uçan çatı, vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.



- Balıkesir