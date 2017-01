First Lady Michelle Obama Veda Konuşmasını Yaptı

Amerikan Başkanlığı'nı devretmeye hazırlanan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama veda konuşmasını yaptı. First Lady Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen eğitimle ilgili bir etkinlikte yaptığı duygusal konuşmada Amerikalı gençlere seslendi.



Michelle Obama eğitimin önemini vurguladı: "Siz ya da ebeveynleriniz göçmense, şunu bilin ki Amerikan toplumunun bir parçasısınız. Yeni kültürlerin, yeteneklerin ve fikirlerin nesilden nesile aktarılması bizi dünya üzerindeki en büyük ülke haline getirdi. Muhteşem çeşitliliğimizi; inanç ve renk çeşitliliğimizi görüyorsunuz. Bu bizi biz yapan şeyler için bir tehdit değil. Bu bizi biz yapıyor. Sizin First Ladyniz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırabildim."



Eşi başkan olmadan önce başarılı bir avukatlık kariyeri olan Michelle Obama'nın konuşması büyük beğeni topladı.



Barack Obama'nın da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı olarak son konuşmasını 10 Ocak'ta yapması bekleniyor.



