First Lady Melania Trump Beyaz Saray'a Dönmeyebilir

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden komando William Owens'in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware'daki Dover Hava Üssü'ne giderek karşıladı.
OĞLUNUN EĞİTİMİ İÇİN NEW YORK'A DÖNMÜŞTÜ
First Lady Melania Trump ise 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra oğlu Barron'un eğitimini tamamlaması için New York'a dönmüş ve bir daha kamuoyu karşısına çıkmamıştı.
BEYAZ SARAY'A DÖNMEYEBİLİR
US Weekly Dergisi dün, Melania Trump'a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, First Lady'nin Barron'ın eğitiminin tamamlamasından sonra da Beyaz Saray'a yerleşmeyebileceğini yazdı.
YEMİN TÖRENİNDEKİ SOĞUK TAVIRLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Donald Trump'ın yemin töreninde ikili arasındaki soğuk tavırlar dikkat çekmişti.