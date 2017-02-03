First Lady Melania Trump Beyaz Saray'a Dönmeyebilir

ABD medyasında dolaşan bir iddiaya göre Başkan Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, New York'a döndü ve Beyaz Saray'a dönmeme ihtimali var.

First Lady Melania Trump Beyaz Saray'a Dönmeyebilir

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden komando William Owens'in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware'daki Dover Hava Üssü'ne giderek karşıladı.

OĞLUNUN EĞİTİMİ İÇİN NEW YORK'A DÖNMÜŞTÜ

First Lady Melania Trump ise 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra oğlu Barron'un eğitimini tamamlaması için New York'a dönmüş ve bir daha kamuoyu karşısına çıkmamıştı.

BEYAZ SARAY'A DÖNMEYEBİLİR

US Weekly Dergisi dün, Melania Trump'a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, First Lady'nin Barron'ın eğitiminin tamamlamasından sonra da Beyaz Saray'a yerleşmeyebileceğini yazdı.

YEMİN TÖRENİNDEKİ SOĞUK TAVIRLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Donald Trump'ın yemin töreninde ikili arasındaki soğuk tavırlar dikkat çekmişti.

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