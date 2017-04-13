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Fırsat Verirsen Kadın Başarır Projesi
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Fırsat Verirsen Kadın Başarır Projesi

Samsun'da Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hazırlanan Fırsat Verirsen Kadın Başarır Projesi, törenle başlatıldı.

Fırsat Verirsen Kadın Başarır Projesi

Samsun'da Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hazırlanan Fırsat Verirsen Kadın Başarır Projesi, törenle başlatıldı.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Havza TSO'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projenin kadınlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, hayata geçirilmesine katkı yapanlara teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Türkiye'nin her yerinde üreten kadına rastlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bundan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Bu üretilenlerin devamlılığını sağlamak önemli. Sizler bu hareketiniz, aldığınız bu eğitimle sadece kendiniz için değil 80 milyonluk Türkiye ailesi için üretime katkı verdiniz. Biz kadınlarımızın ürettiklerini destekliyoruz. Onların üretime katkılarını çok önemsiyoruz. Kadınlarımız artık evinde ürettiklerine vergi vermiyorlar. Bu alanlarda ve siyasi alanlarda önemli gelişmeler oldu bayanlar adına."

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise sosyal hayatta kadının desteklenmesinin önemine işaret ederek, toplumun her kesiminin kendisini yenilemesi ve gelişmelere açık olması gerektiğini belirtti.

Programa Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Turan Çakır, Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Havza Garnizon Komutanı Binbaşı Murat Özdemir, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de katıldı.

Bu arada, Vali Şahin ve beraberindekiler, proje açılış toplantısının ardından Bitlis'te terör örgütünce döşenen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Kaşif Arslan'ın ailesini ziyaret etti.

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